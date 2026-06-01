В Курской области обновят дорогу Лукьяновка — Тим — «Курск — Борисоглебск»

Благодаря этому добраться до памятника природы «Урочище Балаганный лог» можно будет в более комфортных и безопасных условиях.

Участок трассы Лукьяновка — Тим — «Курск — Борисоглебск» протяженностью 4 км отремонтируют в Мантуровском районе Курской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог региона.

Специалисты уже приступили к снятию старого асфальта. Затем они уложат на участке два слоя нового покрытия. Также рабочие приведут в порядок съезды, водопропускные трубы и лестничный сход с перильным ограждением, укрепят обочины, заменят дорожные знаки и сигнальные столбики, нанесут разметку термопластиком.

По данной трассе можно добраться до памятника природы регионального значения «Урочище Балаганный лог». Там обитают редкие виды птиц и животных, в том числе краснокнижные.

«Достойные пути подъезда нужны не только к историческим объектам, но и к природным памятникам Курского края. Эти уникальные уголки природы также формируют имидж региона и привлекают туристов, заботящихся о сохранении природного наследия», — отметил министр транспорта и автомобильных дорог региона Александр Замараев.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.