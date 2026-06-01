«Не все так гладко»: невеста Шепса впервые высказалась о помолвке с медиумом

В конце мая звезда шоу «Битва экстрасенсов» Олег Шепс сделал предложение своей девушке Полине Еременко. Позже возлюбленная медиума впервые высказалась о произошедшем.
Невеста Шепса призналась, что радостное событие стало для нее неожиданностью — она не догадывалась ни о чем до последней секунды. Кроме того, девушка добавила, что возлюбленный исполнил ее желание — она всегда мечтала произнести заветное «да» на берегу моря.
— Но не все так гладко: когда-нибудь мы расскажем об этом, в моменте произошла забавная история. Я даже рада, что получилось именно так, потому что будет, что рассказать детям, — уточнила Еременко.
Пара планирует расписаться в ЗАГСе в этом году и устроить камерное торжество для самых близких и родных. Однако, по словам девушки, пышная свадьба тоже есть в их планах.
Летом прошлого года фанаты «Битвы экстрасенсов» узнали, что участник Олег Шепс состоит в отношениях. Девушка ранее не давала интервью, не появлялась на телешоу и предпочитала общаться с аудиторией через социальные сети.