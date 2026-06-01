Два нижегородских проекта получили награды на фестивале Silver Mercury

29 мая в Москве подвели итоги 27‑го сезона фестиваля Silver Mercury: два нижегородских проекта получили награды, сообщили в АНО «Центр 800».
Проект «Тур нижегородских закатов 2025» (АНО «Центр 800») взял серебро в номинации «Продвижение территорий». 24 апреля 2025 года объявили «День нижегородских закатов». Видео показали на экранах Нью‑Йорка, Дубая, Москвы, Санкт‑Петербурга, Казани, Самары и Владивостока — Нижний Новгород («Столица закатов») пригласил гостей насладиться закатами.
Проект вошёл в промокампанию 2025 года «У нас всё по‑настоящему» и реализован при поддержке правительства области. Бронзу в номинации «Лучшая геймификация» получил «Метавселенная “Спортивный Нижний Новгород”»(АНО «Центр 800», АНО ЦУРС, министерство спорта области).
Это первый городской виртуальный мир в России: пользователи играли за местные команды, выигрывали виртуальную форму и промокоды на билеты матчей ХК «Торпедо», БК «Пари НН» и ФК «Пари НН». За 3 месяца игру посетили более 150 тысяч раз. Продвижение поддержали мероприятия и тематические матчи.
АНО «Центр 800» — многократный лауреат Silver Mercury:
2025 год: серебро за промокампанию Арзамаса («Продвижение территорий»);
2024 год: золото («Лучшее стратегическое решение») и бронза («Лучшее PR‑решение») за кампанию Нижнего Новгорода (2021−2023), бронза за проект «Столица закатов» («Лучшее создание бренда с учётом территориальной специфики»).
Всего — 6 наград: 1 золото, 2 серебра, 3 бронзы. «Тур нижегородских закатов 2025» 28 мая победил на Национальной премии интернет‑контента и отмечен на PROBA Awards в 2025 году.