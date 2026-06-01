В Хабаровском крае наладили выпуск анкеров для строительства шахт и тоннелей

В Хабаровске завод «Анкерные технологии Восток» начал производство анкеров — прочных креплений, необходимых для обеспечения безопасности при строительстве шахт, тоннелей и крупных гражданских объектов. По данным минпромторга Хабаровского края, проект имеет важное значение для региональной промышленности. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
На церемонии открытия присутствовали представители регионального министерства промышленности и торговли. Они подчеркнули, что запуск предприятия подтверждает наличие в Хабаровском крае условий для реализации перспективных проектов, нацеленных на внедрение инноваций и сокращение зависимости от импортных поставок.
Новое производство оснащено современной автоматизированной линией. Теперь местные строители смогут получать необходимую продукцию непосредственно в Хабаровске, без ожидания поставок из других регионов.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам:
Почта: red.habkp@phkp.ru