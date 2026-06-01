Психиатры предложили менять военных на передовой каждые три месяца

При этом специалисты обращают внимание на возможную проблему. В России до сих пор действует классификация болезней МКБ-10, в которой диагноза «комплексное ПТСР» нет. Из-за этого его симптомы могут ошибочно принимать за другие психические расстройства, что способно осложнить лечение и оформление инвалидности.