Психиатры предложили менять военных на передовой каждые три месяца

Российское общество психиатров подготовило новую версию клинических рекомендаций по лечению посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Об этом сообщает «Коммерсантъ». Документ уже прошел общественное обсуждение и направлен на утверждение в Минздрав.
Одним из главных нововведений стали рекомендации по срокам ротации военнослужащих. По мнению специалистов, для снижения риска развития ПТСР бойцов желательно менять на передовой каждые шесть месяцев, а оптимально — каждые три месяца.
Если подразделение постоянно участвует в активных боях, ротацию рекомендуется проводить уже через две недели. При больших потерях этот срок может сокращаться до нескольких дней.
Сейчас в российских законах не установлены предельные сроки пребывания на передовой. Решения о ротации принимает командование с учетом обстановки и имеющихся резервов. Основным способом отдыха для участников СВО остаются отпуска продолжительностью не менее 14 дней раз в полгода.
Еще одно важное изменение касается диагностики. Психиатры впервые предлагают выделять так называемое комплексное ПТСР. Речь идет о более тяжелых последствиях пережитого стресса, когда у человека возникают проблемы с контролем эмоций, меняется отношение к себе и появляются трудности в общении с окружающими.
Кроме того, специалисты пересмотрели подход к применению психотропных препаратов на ранних этапах лечения. В рекомендациях отмечается, что антидепрессанты начинают действовать только через несколько недель, поэтому на первых этапах помощи их использование считается малоэффективным.
Часть сильнодействующих препаратов также не рекомендуется применять сразу, поскольку они могут вызывать побочные эффекты и мешать восстановлению военнослужащих.
В целом новый документ расширяет возможности диагностики и лечения ПТСР, добавляет современные методы психотерапии и реабилитации, а также обновляет подходы к медикаментозной помощи.
При этом специалисты обращают внимание на возможную проблему. В России до сих пор действует классификация болезней МКБ-10, в которой диагноза «комплексное ПТСР» нет. Из-за этого его симптомы могут ошибочно принимать за другие психические расстройства, что способно осложнить лечение и оформление инвалидности.
