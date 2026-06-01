Эпоха подвига: Великая Отечественная в произведениях номинантов Патриаршей премии

Героиня рассказа Игоря Александровича Смолькина (Изборцева) «День перед Рождеством» Зинаида, увидев сидящего на снегу оставшегося инвалидом молодого человека из Донецка, вспоминает зимним днем накануне Рождества семейную историю. Произошла она еще до рождения ее матери, но передается в их семье из уст в уста, от поколения к поколению: «Бабушка рассказывала, как вернулись они зимой сорок пятого из эвакуации, а от родного дома остались лишь давно остывшие развалины. Сидели вот так же на снегу, опустив руки, и даже слез не было, все выплакали. “Мама-то твоя, Оля, тогда еще не родилась, — делилась воспоминаниями бабушка, — она на свет Божий появилась в сорок шестом. Дед в ту пору, в начале сорок пятого, еще с фронта не вернулся. А я со старшими дочками, Наташей и Фросей, приехала, получается, к головешкам и груде битого кирпича. И что делать? Люди мимо проходили, худые как тени, голодные, с потемневшими от горя лицами. До нас ли им было? Ведь война еще не закончилась. Так что нам хоть пропадай! И тут женщина одна останавливается. Смотрит на нас и спрашивает: “Это что же, ваш дом?” — “Да, — отвечаю, — все, что от него осталось”. — “Идти некуда?” — “Некуда”. — “Так, берите свои пожитки, ноги в руки, и за мной!””.