В Хабаровском крае стартовала лососёвая путина 2026 года

В Хабаровском крае началась лососёвая путина 2026 года, — сообщает Комитет рыбного хозяйства Правительства Хабаровского края.
По прогнозу рыбохозяйственной науки, край в этом сезоне сохранит второе место на Дальнем Востоке по объёму вылова тихоокеанских лососей. Общий прогнозируемый улов составляет 55 тысяч тонн при 227 тысячах тонн по всему Дальнему Востоку.
Основу промысла традиционно составят горбуша — 27,7 тыс. тонн и кета — 26,3 тыс. тонн.
Председатель комитета рыбного хозяйства правительства края Никита Король отметил, что регион остаётся одним из ключевых рыбодобывающих субъектов Дальнего Востока и уступает по объёмам только Камчатке. По его словам, главная задача — провести путину организованно и с соблюдением научных рекомендаций.
С 1 июня промысел уже открыт в подзоне Приморье в границах края. С 15 июня лов начнётся на реке Амур и в Амурском лимане, а с 1 июля — в Северо-Охотоморской подзоне (Охотский, Аяно-Майский и Тугуро-Чумиканский районы).
Для рыбаков установлен режим пропуска рыбы на нерестилища. На Амуре введены ограничения по дням лова для разных типов орудий промысла. В морских и пресноводных участках также предусмотрены обязательные «окна» для пропуска рыбы на нерест.