После жаркого начала лета в Хабаровске на неделе понизится температура воздуха

Первая летняя неделя принесёт Хабаровскому краю погоду с неустойчивым характером: то будет светить солнце, то пройдут дожди различной интенсивности. Например, уже со 2 июня на севере региона местами ожидаются сильные осадки, сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в Гидрометцентре.
Температура будет находиться в пределах +9…+14 °C ночью на основной части края, а на севере будет около 0 , днем воздух прогреется до +18…+23 °C.
С 3 июня дожди увеличатся по площади, при этом будет дуть восточный, северо-восточный умеренный ветер, а температура существенно не поменяется.
— Заметное понижение температуры ожидаем с 4 числа, когда на большей части края по ночам будет около +3…+10 °C, а в обеденные часы — до +13…+20 °C. Такие показатели сохранятся и до конца недели. Ветер будет дуть северо-восточный, 9−14 м/с, ожидаются дожди, в том числе местами сильные, — дала прогноз начальник хабаровского Гидрометцентра Светлана Агеева.
В Хабаровске 2−3 числа существует вероятность кратковременных дождей. Температура в эти дни будет доходить до +9…+11°C в ночные часы и до +18…+21°C в обеденные.
Более интенсивные осадки стоит ожидать 4 и 6 июня, а вместе с тем и понижение температур. Связано это с тем, что край покидает гостящая сейчас теплая воздушная масса. К тому же, играет роль региональная особенность — в это время в июне устанавливается так называемый Охотский антициклон. На Охотском море сейчас еще холодно, а потому и дующий с того направления ветер способствует понижению температур. Переносимые воздушные массы с Охотского моря в целом не дают западному теплу пробиться.
С 4 июня и до конца недели температура ночью в краевой столице не поднимется выше +6…+9°C, а днем будет доходить до +13…+16°C. Ветер северо-восточный, 9−14 м/с.