После жаркого начала лета в Хабаровске на неделе понизится температура воздуха

Более интенсивные осадки стоит ожидать 4 и 6 июня, а вместе с тем и понижение температур. Связано это с тем, что край покидает гостящая сейчас теплая воздушная масса. К тому же, играет роль региональная особенность — в это время в июне устанавливается так называемый Охотский антициклон. На Охотском море сейчас еще холодно, а потому и дующий с того направления ветер способствует понижению температур. Переносимые воздушные массы с Охотского моря в целом не дают западному теплу пробиться.