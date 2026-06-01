Стала известна причина смерти бывшей пермской балерины Любови Кунаковой

Народная артистка РСФСР скончалась 30 мая 2026 года.

Выдающаяся балерина Любовь Кунакова умерла отонкологического заболевания, сообщает ТАСС со ссылкой на окружение народной артистки РСФСР.

«Причиной смерти стал рак», — сказал собеседник агентства.

Любовь Кунакова скончалась 30 мая на 75-м году жизни. Более полувека она работала в Мариинском театре в Санкт-Петербурге, переехав туда из Перми. В 1974—1992 годах была ведущей солисткой Мариинки. С 1997 года она — педагог-репетитор, затем балетмейстер-репетитор.

Имя Кунаковой для пермяков неразрывно связано с «золотым веком» в истории Пермского балета. Пермский театр оперы и балета выразил в своих соцсетях искренние соболезнования родным и близким Любови Кунаковой, добавив, что в памяти навсегда останется «её особая лучистая улыбка, способная озарить всё вокруг».

Под этим постом коллеги и поклонники Кунаковой оставляют многочисленные комментарии: «Тяжёлое известие. Вместе учились и танцевали. Прекрасный человек и балерина», «Её партии всегда были эмоционально напряжены, образны и эффектны. Это была самая выразительная Одиллия на пермской сцене», «Свет моей юности… Невозможно поверить», «Счастлив, что не пропустил ни одного спектакля с участием Любы Кунаковой в годы её работы в Пермском театре. Лучшая в мире фея Сирени».

Ранее на сайте perm.aif.ru было опубликовано интервью с Любовью Кунаковой «Это подарок судьбы».