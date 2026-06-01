Стала известна причина смерти бывшей пермской балерины Любови Кунаковой

Выдающаяся балерина Любовь Кунакова умерла отонкологического заболевания, сообщает ТАСС со ссылкой на окружение народной артистки РСФСР.
«Причиной смерти стал рак», — сказал собеседник агентства.
Любовь Кунакова скончалась 30 мая на 75-м году жизни. Более полувека она работала в Мариинском театре в Санкт-Петербурге, переехав туда из Перми. В 1974—1992 годах была ведущей солисткой Мариинки. С 1997 года она — педагог-репетитор, затем балетмейстер-репетитор.
Имя Кунаковой для пермяков неразрывно связано с «золотым веком» в истории Пермского балета. Пермский театр оперы и балета выразил в своих соцсетях искренние соболезнования родным и близким Любови Кунаковой, добавив, что в памяти навсегда останется «её особая лучистая улыбка, способная озарить всё вокруг».
Под этим постом коллеги и поклонники Кунаковой оставляют многочисленные комментарии: «Тяжёлое известие. Вместе учились и танцевали. Прекрасный человек и балерина», «Её партии всегда были эмоционально напряжены, образны и эффектны. Это была самая выразительная Одиллия на пермской сцене», «Свет моей юности… Невозможно поверить», «Счастлив, что не пропустил ни одного спектакля с участием Любы Кунаковой в годы её работы в Пермском театре. Лучшая в мире фея Сирени».
