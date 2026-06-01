За выходные в Красноярском крае полицейским попались почти 100 нетрезвых водителей

Сотрудники ГАИ за прошедшие выходные задержали во всем регионе 98 нетрезвых водителей. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка. У 16 пьяных автолюбителей к тому же не имелось водительского удостоверения, их отстранили от управления. Правоохранители составили в отношении нарушителей административные материалы. Любителям вождения подшофе грозит штраф в размере 45 тысяч рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет. За повторное управление в состоянии алкогольного опьянения водителям грозит уже уголовная ответственность.