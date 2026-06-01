Чтобы лето было ярким: ко Дню защиты детей комсомольские нефтяники провели волонтерские акции

Сотрудники Комсомольского НПЗ устроили для воспитанников подшефного детского дома № 20 поселка Хурба приятный сюрприз. Они заранее подготовили угощение и отличные подарки — мороженое, пиццы, более 100 наименований спортивного инвентаря, а также нитки для вязания и наборы для творчества. Всё это к началу летних каникул они отвезли ребятам, они, в свою очередь, поделились своими планами на лето и обещали провести его не только весело, но и с пользой. Кульминацией встречи стал замечательный творческий концерт, подготовленный детьми, и товарищеский волейбольный матч. Накануне 1 июня волонтеры предприятия организовали еще одну социальную акцию «Тепло детям» для Центра социальной поддержки детей. Заводчане собрали и передали для малышей, которые воспитываются без родительской заботы, более 200 упаковок памперсов, около 500 бутылочек с детскими кремами и присыпками, упаковки с влажными салфетками и другими средствами гигиены, а также наборы игрушек и сладости. В рамках корпоративной волонтерской программы «Платформа добрых дел» на Комсомольском НПЗ ежегодно проходят социальные акции, направленные на оказание помощи детям, и они всегда находят большой отклик среди сотрудников. Дружба нефтезавода с детским домом № 20 и с Центром социальной поддержки детей длится уже более десяти лет, работники предприятия и ветераны производства с удовольствием приезжают в гости к ребятам и проводят совместные экологические, культурные и спортивные мероприятия.