Муниципальные пляжи и зоны отдыха Нижнего Новгорода готовы к купальному сезону

Пляжи и зоны отдыха Нижнего Новгорода готовы к купальному сезону, который открывается в городе сегодня, 1 июня. Об этом сообщили в департаменте благоустройства администрации Нижнего Новгорода.
Как рассказал начальник управления благоустройства Александр Жвакин, режим работы пляжных зон установлен с 1 июня по 31 августа.
«На пляжах было заранее проведено водолазное обследование доньев водоемов, завезен новый песок на береговые зоны. Установлены информационные аншлаги, урны, мобильные туалеты, также отремонтированы малые архитектурные формы», — рассказал он.
Кроме того, на муниципальных пляжах и зонах отдыха города выполнили мероприятия по очистке территории от мусора, ремонту, окраске скамеек, «грибков» (зонтиков), кабин для переодевания, навесов, детских игровых комплексов и помещений спасательных постов.
Перечень муниципальных пляжей и мест (зон) отдыха населения на водных объектах:
Автозаводский район — четыре пляжные зоны:
два пляжа — на территории Автозаводского парка, на озере Парковое 1 очереди (ул. Смирнова) и 2 очереди (пр. Молодежный); две зоны отдыха — на реке Оке по ул. Фучика, на озере Пермяковское (ул. Пермякова).
Канавинский район — четыре пляжные зоны:
три пляжа — на озере Больничное у больницы № 39 (Московское шоссе), на озере Сортировочное (ул. Архангельская и в «Березовой роще» в м/р «Сортировочный»); одна зона отдыха — на Мещерском озере.
Кстовский район — одна пляжная зона:
одна зона отдыха — на реке Кудьма (карьер) (микрорайон «Вишенки», переулок Нагорный).
Ленинский район — три пляжные зоны:
два пляжа — на озере Силикатное (у домов № 19Б и № 23 по пр. Ленина); одна зона отдыха — на реке Ока в затоне им. 25 лет Октября.
Нижегородский район — одна пляжная зона:
одна зона отдыха — на реке Волга, набережная Гребного канала.
Приокский район — одна пляжная зона:
один пляж — на озере № 1 Щелоковского хутора.
Советский район — две пляжные зоны:
один пляж — на озере № 3 Щелоковского хутора; одна зона отдыха — на озере № 2 Щелоковского хутора.
Сормовский район — четыре пляжные зоны:
четыре пляжа — на озере Пестичное, на озере Лунское, на озере Светлоярское (ул. Мокроусова и ул. Гаугеля).