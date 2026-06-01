Forbes представил рейтинг богатейших наследников миллиардеров России

Forbes составил рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров. Список возглавил Юсуф Алекперов, сын основателя «Лукойла» Вагита Алекперова.
По данным издания, его наследство составляет 29,5 миллиарда долларов.
Ранее число российских долларовых миллиардеров в рейтинге Forbes достигло нового рекорда. В список вошли 155 россиян, в то время как в 2025 году в перечне значились только 146 человек.
6 марта СМИ сообщили, что за прошедший год в России появились 16 новых долларовых миллиардеров, благодаря чему их общее количество достигло 105 человек.
