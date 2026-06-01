Синоптики рассказали о погоде на июнь в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноясркие синоптики подвели итоги мая и рассказали, какой погоды ждать жителям края в июне.

Источник: НИА Красноярск

По данным метеорологов, последний месяц весны в Красноярске средняя температура составила +10,3 градуса — это соответствует климатической норме. При этом осадков выпало значительно больше обычного: 73 мм при норме 48 мм.

В июне в центральных и южных районах края ожидается температура около климатической нормы — в среднем +16…+18 градусов. Уже в первую неделю месяца днем воздух прогреется до +20…+28 градусов, а в отдельные дни в конце первой декады температура может подняться до +30…+32 градусов.

Синоптики также прогнозируют небольшие и умеренные дожди с грозами в большинстве дней месяца. Количество осадков ожидается около нормы или немного ниже нее.

На севере региона июнь будет близким к климатической норме, местами температура окажется выше средних значений на 1−2 градуса. В Туруханском муниципальном округе осадков прогнозируется больше обычного.