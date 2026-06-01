В Эжвинском районе Сыктывкара построили новое отделение больницы

Там установили КТ-аппарат, который станет одним из самых современных в Республике Коми.

Новое приемное отделение городской больницы в Эжвинском районе Сыктывкара построили при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Минздраве Республики Коми.

В здании уже установили рентген-аппарат. Также отделение оснастили эндоскопическим оборудованием. Еще там разместили КТ-аппарат, который станет одним из самых современных в Коми. С его помощью врачи будут выявлять даже незначительные патологические изменения у пациентов. В общей сложности больнице предоставили более 300 единиц медтехники.

Новшеством приемного отделения станет и система распределения пациентов в зависимости от тяжести их состояния. Если есть прямая угроза жизни, которая требует безотлагательного вмешательства специалистов, то человека направят в «красную зону». Пациентов, которым требуется срочная медицинская помощь, но нет угрозы для их жизни, разместят в «желтой зоне». А люди с легкими травмами или обострениями хронических заболеваний проходят в «зеленую зону».

Еще одним нововведением станут информационные браслеты. Их будут выдавать пациентам при поступлении в лечебное учреждение. На браслете указана вся информация, в том числе о проведенных в отделении исследованиях. Сейчас в республике только два медицинских учреждения работают по подобной системе.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.