Многоквартирный дом в Приокском районе изымут для нужд мэрии

В Приокском районе Нижнего Новгорода многоквартирный дом изымают в муниципальную собственность — соответствующее постановление появилось на сайте городской мэрии.
Речь идёт о здании по адресу: улица Батумская, дом № 8, литера А. Ещё в 2017 году этот дом признали аварийным и запланировали к сносу.
Теперь городские власти инициировали изъятие квартир и земельного участка под зданием. Далее предстоит несколько этапов:
департамент строительства и капремонта должен организовать оценку рыночной стоимости недвижимости;
администрация Приокского района обязана подготовить для каждого правообладателя отдельный проект соглашения об изъятии.
Ранее Бастрыкин потребовал доклад о разваливающемся доме в Нижнем Новгороде.