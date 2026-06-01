Диетолог Редина объяснила, почему очищение голоданием смертельно опасно

В последнее время в социальных сетях набирает популярность идея голодания в течение нескольких дней как способа «очищения организма», омоложения и лечения хронических заболеваний. Люди, решившие попробовать этот метод, утверждают, что отказ от пищи помогает им улучшить самочувствие, но врачи относятся к такому тренду с большой осторожностью.
Диетолог Ольга Редина в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» подчеркнула, что длительное голодание может быть опасным для здоровья. Она отмечает, что вокруг этой практики существует множество мифов, и многие люди воспринимают её как универсальный способ оздоровления. Однако на самом деле длительное отсутствие пищи — это серьёзный стресс для организма.
В первые часы голодания организм использует запасы гликогена, а затем начинает расходовать жировую ткань. Но вместе с этим страдают мышцы, нервная система и внутренние органы. У некоторых людей на фоне отказа от пищи могут возникнуть резкие скачки давления, обмороки, нарушения сердечного ритма и сильное обезвоживание. Также голодание может негативно сказаться на психике, вызывая раздражительность, тревожность и бессонницу.
Особенно опасно голодать людям с дефицитом веса, подросткам, беременным женщинам, пожилым людям, а также пациентам с хроническими заболеваниями, диабетом, проблемами с желудком, сердцем и сосудами. Также не рекомендуется голодание при анемии, заболеваниях печени и почек.
Редина подчёркивает, что идея о волшебном омоложении от голодания сильно преувеличена. По её мнению, для улучшения здоровья гораздо эффективнее придерживаться нормального режима сна, заниматься физической активностью и правильно питаться.
Важно помнить, что кратковременные интервалы между приёмами пищи и медицинское лечебное голодание под наблюдением врачей — это разные вещи. В интернете люди часто повторяют опасные для здоровья практики без обследований и контроля. Поэтому перед тем, как начать голодание, необходимо проконсультироваться с врачом.
