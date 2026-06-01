Нашествие шершней-убийц ждут в Великобритании из-за рекордной жары

Из-за рекордной жары в Британии этим летом ожидается стремительное увеличение популяции шершней-убийц. Об этом сообщает Тelegraph.
Отмечается, что метеорологическая служба Великобритании прогнозирует, что 2026 год станет одним из самых жарких за всю историю наблюдений в стране после необычайно тёплой весны.
Потому Люк Ньюнс, эксперт по азиатским шершням, выразил уверенность, что жара, скорее всего, ускорит появление новых особей".
Азиатские шершни, которые за сезон могут съесть около 11 кг насекомых, представляют опасность для британских медоносных пчёл, поскольку составляют треть их рациона. Остальное приходится на других опылителей, таких как мотыльки, мухи, бабочки и другие виды пчёл.
Ранее сообщалось, что Америка защищалась, как могла, от желтоногого шершня из Юго-Восточной Азии, который уже разрушил пчеловодство Западной Европы и лишил птиц леса в Новой Зеландии. Грузы из Китая обрабатывали всеми известными ядами, и натиск Новому Свету удавалось сдерживать десять лет. Но грузов из КНР поступает очень много, поэтому насекомые все-таки попали в страну.