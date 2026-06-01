Нашествие шершней-убийц ждут в Великобритании из-за рекордной жары

Ранее сообщалось, что Америка защищалась, как могла, от желтоногого шершня из Юго-Восточной Азии, который уже разрушил пчеловодство Западной Европы и лишил птиц леса в Новой Зеландии. Грузы из Китая обрабатывали всеми известными ядами, и натиск Новому Свету удавалось сдерживать десять лет. Но грузов из КНР поступает очень много, поэтому насекомые все-таки попали в страну.