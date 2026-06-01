Сбежавший из РФ актер Александр Филиппенко продал две квартиры в центре Москвы

Народный артист России Александр Филиппенко избавился от двух объектов недвижимости в престижном районе Москвы. Жилье находилось неподалеку от Патриарших прудов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Первая квартира площадью 55 квадратных метров расположена в Богословском переулке. Вторая, размером около 110 квадратов, находится в Спиридоньевском переулке. По данным источника, стоимость первой квартиры оценена примерно в 55 миллионов рублей, а второй — свыше 100 миллионов.
На сегодняшний день у актера в России осталось совсем немного имущества. Это старый дом площадью около 150 квадратных метров в Ново-Переделкине на 7 сотках земли, а также комната на 10 метров в доме все у тех же Патриарших прудов.
Напомним, что Филиппенко покинул Россию в ноябре 2022 года после начала специальной военной операции. В Литве долгое время живет его дочь Александра, поэтому актеру было куда перебраться. Сейчас он обосновался в Вильнюсе. Хотя ходили слухи о ностальгии артиста по Родине, сам он опроверг намерения возвращаться.