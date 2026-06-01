В России успокоили онкобольных, жалующихся на нехватку лекарств

Министерство здравоохранения Российской Федерации держит под строгим наблюдением ситуацию с доступностью противораковых медикаментов. Таким образом в ведомстве отреагировали на обращения пациентов с онкологическими заболеваниями, которые сообщали о нехватке лекарств, содержащих платину.
«Обеспечение данными медицинскими препаратами находится под пристальным вниманием Министерства здравоохранения России», — отметили в ведомстве. Там также подчеркнули, что во всех медицинских учреждениях созданы запасы препаратов, которых хватит на четыре месяца.
В начале 2026 года действительно было зафиксировано уменьшение объемов выпуска этих средств в обращение. Причиной стал рост стоимости платины, которая используется при их производстве. В настоящее время производители соблюдают запланированные производственные графики.
ИИ может напрямую влиять на мозг человека.