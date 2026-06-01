В Ростовской области пожарные за сутки ликвидировали 8 возгораний

За 31 мая пожарно‑спасательные подразделения Ростовской области ликвидировали 8 техногенных пожаров и 6 дорожно‑транспортных происшествий, в ходе которых был спасён один человек.
Для выполнения задач были задействованы 140 сотрудников и 35 единиц техники.
В ведомстве также напомнили о важности обучения детей правилам безопасности: родителям советуют повторить с детьми номера вызова экстренных служб — 101 или 112.
