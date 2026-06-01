Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Панк-парк имени Юрия Хоя и «Сектора газа» предложили создать в Воронеже

С идеей создать в Воронеже панк-парк, посвященный группе «Сектор газа» и ее лидеру Юрию Клинских (Хою) выступил местный предприниматель Сергей Слабунов. Бизнесмен отметил, что подобный проект можно запустить «громко» — «это яркий инфоповод, очень виральная и самопродвигающаяся история». В своем Telegram-канале господин Слабунов опубликовал рендеры с концепцией общественного пространства.

С идеей создать в Воронеже панк-парк, посвященный группе «Сектор газа» и ее лидеру Юрию Клинских (Хою) выступил местный предприниматель Сергей Слабунов. Бизнесмен отметил, что подобный проект можно запустить «громко» — «это яркий инфоповод, очень виральная и самопродвигающаяся история». В своем Telegram-канале господин Слабунов опубликовал рендеры с концепцией общественного пространства.

«В любых опросах о Воронеже всегда фигурирует группа “Сектор газа” и сам Юрий Хой. Как угодно можно относиться к музыке, личности и к тому факту, что его считают нашим символом на одном уровне с Котенком с улицы Лизюкова, но он — символ и легенда. Это тот редкий случай, когда у нас есть свое локальное, но известное на всю страну», — заявил Сергей Слабунов.

В соответствии с концепцией ряд идей и форматов предполагается уместить в одну тему — парк может быть одновременно арт-площадкой и большой фотозоной, где рядом разместятся фудкорт, андеграундный спорт, сувенирная продукция и концертная площадка.

«Локацию, уверен, можно подобрать. Пространство под мостами. Например та, что прилегает к дамбе, и захватить волнорез», — предположил бизнесмен и выразил уверенность, что «вся страна» готова будет приехать в Воронеж.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», 22 мая на фасаде дома на улице Циолковского, 119 в Воронеже открыли мемориальную доску Юрию Клинских. В мероприятии приняли участие жена и дочь музыканта Галина и Ирина Клинских, концертный директор группы «Сектор газа» Александр Кузьмичев и бывший клавишник коллектива Алексей Ушаков. В тот же день в областном центре проходили съемки биографического фильма о Хое, главную роль в котором исполняет Никита Кологривый.

Узнать больше по теме
Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья
На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.
Читать дальше