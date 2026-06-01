Ретроэлектричка будет курсировать от Нижнего Новгорода до Семенова с 3 июня

Советский электропоезд серии ЭР9Е был восстановлен Горьковской железной дорогой совместно с АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания». Электричка будет курсировать между Нижним Новгородом и Семеновым, сообщает пресс-служба ГЖД.
В среду, 3 июня, на нижегородском железнодорожном вокзале презентуют отреставрированный советский электропоезд серии ЭР9Е. В событии поучаствует российский актер, режиссер театра и кино, театральный педагог Никита Высоцкий.
Работы по восстановлению электропоезда заняли около полугода. Он состоит из четырех вагонов и выполнен в формате музея на колесах. Салоны стилизовали с соответствии с определенными темами: «Ну, погоди!», «Назад в СССР», «Высоцкий», «Любовь и голуби». Внутри пассажиры смогут увидеть подлинные предметы советской эпохи, в том числе печатную машинку, холодильник «ЗИЛ» 1960-х годов и телефонную будку.
В своей первый рейс ретропоезд отправится от Царского павильона по маршруту Нижний Новгород — Семенов. В будущем электричка будет курсировать по популярным туристическим маршрутам на ГЖД, а также использоваться для перевозки к местам проведения тематических мероприятий.
6+
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что в нижегородских поездах может появиться стабильный интернет.