Ретроэлектричка будет курсировать от Нижнего Новгорода до Семенова с 3 июня

Работы по восстановлению электропоезда заняли около полугода. Он состоит из четырех вагонов и выполнен в формате музея на колесах. Салоны стилизовали с соответствии с определенными темами: «Ну, погоди!», «Назад в СССР», «Высоцкий», «Любовь и голуби». Внутри пассажиры смогут увидеть подлинные предметы советской эпохи, в том числе печатную машинку, холодильник «ЗИЛ» 1960-х годов и телефонную будку.