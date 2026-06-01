В Железнодорожном районе Екатеринбурга высадили 2 тысячи сеянцев сосны

Две тысячи сеянцев сосны укоренили в Железнодорожном районе Екатеринбурга в ходе акции «Всероссийский день посадки деревьев». Ее провели при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области.
Уточним, что акция состоялась на территории Уральского учебно-опытного лесхоза в поселке Северка, который входит в состав Екатеринбурга. Мероприятие объединило студентов, преподавателей, волонтеров и представителей экологических организаций. Для них также провели инструктажи по соблюдению правил пожарной безопасности в лесах. Отметим, что акция организована Уральским государственным лесотехническим университетом (УГЛТУ) совместно с АНО «Древо жизни» при участии консорциума «Урал-Карбон».
«Свердловская область по праву считается краем лесов. Сохранить и приумножить такое наследие — наша общая задача. Отрадно, что сегодня за дело берутся студенты УГЛТУ — те, кому предстоит беречь уральские леса. Вовлечение молодежи в природоохранную деятельность — одно из ключевых направлений нашей политики», — отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.