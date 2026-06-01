В Железнодорожном районе Екатеринбурга высадили 2 тысячи сеянцев сосны

Уточним, что акция состоялась на территории Уральского учебно-опытного лесхоза в поселке Северка, который входит в состав Екатеринбурга. Мероприятие объединило студентов, преподавателей, волонтеров и представителей экологических организаций. Для них также провели инструктажи по соблюдению правил пожарной безопасности в лесах. Отметим, что акция организована Уральским государственным лесотехническим университетом (УГЛТУ) совместно с АНО «Древо жизни» при участии консорциума «Урал-Карбон».