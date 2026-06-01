Четыре светофора не работает сегодня в Нижнем Новгороде

Речь идет о светофорных объектах на улице Ларина (остановка «Автозаправочная станция»), на площади Горького в районе дома № 6, а также на пересечении улиц Ларина и Геологов. Все они неисправны. Что касается светофора на улице Ошарской около дома № 57а, то он отключен до 16:00.