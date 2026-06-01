Соцфонд России начал прием заявлений на ежегодную семейную выплату

Социальный фонд России начал принимать заявления на ежегодную семейную выплату для семей с двумя и более детьми. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщили в ведомстве.
— С сегодняшнего дня родители могут обратиться за новой мерой поддержки через портал госуслуг, клиентские службы фонда и МФЦ, — уточнили в Telegram-канале фонда.
По словам члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерины Стенякиной, подать заявление можно, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума в том регионе, где она проживает.
Эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская, в свою очередь, сообщила, что некоторые россияне в июне получат пенсию досрочно из-за празднования Дня России и последующих длинных выходных. Данное правило действует всегда, когда дата выплаты выпадает на праздник или выходной день.
Кроме того, в ближайшее время несколько категорий пожилых людей могут рассчитывать на индексацию пенсии. Финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, кому ее увеличат.