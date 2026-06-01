В Хабаровском крае 24-летняя женщина скончалась на глазах сына после удара

По факту смерти женщины возбуждено уголовное дело, назначена экспертиза.

В Хабаровском крае следователи устанавливают обстоятельства смерти 24-летней жительницы посёлка Хурмули, сообщает Следственный комитет по Хабаровскому краю и ЕАО.

По данным следствия, 27 мая женщина возвращалась с прогулки вместе с ребёнком. В этот момент между ней и знакомой произошёл конфликт, который перерос в драку.

Спустя непродолжительное время после произошедшего женщина почувствовала себя плохо и скончалась. По предварительным данным, у неё имелось заболевание сердца, назначена судебно-медицинская экспертиза.

В социальных сетях обсуждается версия событий, в которой утверждается, что конфликт произошёл во время прогулки с детьми, а ухудшение состояния наступило практически сразу после него. Эти сведения официально не подтверждены и не являются выводами следствия.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Следователи проводят комплекс мероприятий: допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и точная причина смерти.