В Хабаровском крае 44 семьи получили удвоенные выплаты за двойняшек

С начала 2026 года 44 семьи в Хабаровском крае и Еврейской автономной области получили повышенные выплаты при рождении близнецов, — сообщает Отделение СФР по Хабаровскому краю и ЕАО.
Родителям двойняшек назначаются единовременные пособия на каждого ребёнка, а также материнский капитал в максимальном размере — более 960 тысяч рублей. Дополнительно в двойном размере выплачиваются пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет и единое пособие.
Отдельно отмечается, что при усыновлении или оформлении опеки над несколькими детьми также положены дополнительные выплаты на каждого ребёнка. Для семей, усыновивших ребёнка старше 7 лет, ребёнка с инвалидностью или братьев и сестёр, сумма выплат с учётом районного коэффициента составляет от 261 до 348 тысяч рублей.
Работающие родители двух и более детей также могут претендовать на ежегодную семейную выплату. При этом учитываются доход семьи и имущественная обеспеченность.
Управляющий Отделением СФР по Хабаровскому краю и ЕАО Алёна Никулина отметила, что выплаты назначаются автоматически или по одному заявлению без необходимости предоставления дополнительных документов.
Всего с начала года в регионе родилось около 3 500 детей. Средний возраст матерей составляет 25−30 лет, средний вес новорождённых — 3,36 кг, а рост — около 52 см. Зафиксированы случаи рождения детей с весом более 5 кг.
Общая сумма выплат семьям региона с начала года превысила 2 млрд рублей.