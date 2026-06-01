В Красноярске роддома по очереди закроют на санобработку

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Минздрав региона опубликовал график планового закрытия акушерских стационаров на ремонт и санитарную обработку в 2026 году.
Такие работы проводят ежегодно. В роддомах выполняют текущий ремонт, дезинфекцию помещений и санитарную обработку.
График закрытия роддомов:
— Красноярская межрайонная детская клиническая больница № 1 — с 18 по 31 мая;— Родильный дом № 1 — с 3 по 17 августа;— Родильный дом № 2 — с 1 по 14 июля;— Родильный дом № 4 — с 20 июля по 2 августа;— Родильный дом № 5 — с 17 по 31 августа;— Больница № 20 имени И. С. Берзона — с 1 по 15 сентября.
На время закрытия пациенток будут направлять в другие медицинские учреждения. Направление в роддом выдает акушер-гинеколог женской консультации. При отсутствии осложнений беременности женщины также могут воспользоваться правом выбора медицинского учреждения.