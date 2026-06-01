На каждого юного нижегородца приходится полкило мороженого

Каждый ребёнок в Нижегородской области мог бы получить почти 2 кг мороженого и около 9 литров соков за первый квартал 2026 года, если бы вся продукция, выпущенная в Приволжском федеральном округе, досталась только детям. Такие расчёты ко Дню защиты детей подготовили аналитики Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Округ стал лидером России по выпуску фруктовых и овощных соков и сохранил место в тройке крупнейших производителей мороженого.