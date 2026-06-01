На каждого юного нижегородца приходится полкило мороженого

Каждый ребёнок в Нижегородской области мог бы получить почти 2 кг мороженого и около 9 литров соков за первый квартал 2026 года, если бы вся продукция, выпущенная в Приволжском федеральном округе, досталась только детям. Такие расчёты ко Дню защиты детей подготовили аналитики Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Округ стал лидером России по выпуску фруктовых и овощных соков и сохранил место в тройке крупнейших производителей мороженого.
В январе-марте 2026 года в ПФО произвели почти 14 тысяч тонн мороженого. В пересчёте на юных жителей Нижегородской области это порядка 1,7 кг холодного десерта на ребёнка за квартал — примерно 500−600 грамм в месяц. При этом фактическое потребление остаётся умеренным: в среднем каждый житель округа съедает около 129 граммов мороженого в месяц, то есть два стандартных стаканчика.
За весь прошлый год предприятия ПФО произвели 86 тысяч тонн мороженого — это третий результат среди федеральных округов. Самое производимое мороженое — пломбир. На него приходится более половина объёма.
В первом квартале округ вышел на первое место по выпуску соков из фруктов и овощей. За январь-март произведено порядка 75 литров. Если пересчитать на каждого ребёнка, то это около 9 литров соков за квартал или 3 литра в месяц. По факту житель ПФО выпивает чуть больше одного литра сока в месяц.