Стало известно, какое прозвище дали принцу Гарри

Некоторые из работников британского королевского двора дали младшему сыну короля Карла III принцу Гарри прозвище «Гарри-перехватчик». Как пишет RadarOnline, принца так называют из-за того, что он с супругой Меган Маркл якобы специально выбирают моменты для своих публикаций и заявлений так, чтобы они совпадали с важными мероприятиями королевской семьи.
Поводом для обсуждений стали романтические фотографии, которые супружеская пара опубликовала в честь восьмой годовщины свадьбы. Снимки появились в момент, когда Карл III и королева Камилла посетили с визитом Северную Ирландию.
По словам инсайдеров, во дворце такие совпадения уже не считают случайными. Некоторые помощники монарха уверены, что практически каждое крупное мероприятие с участием короля или принца Уильяма сопровождается новой публикацией, интервью или громким инфоповодом от Сассексов.
Авторы материала отмечают, что таким образом принц Гарри пытается сохранить внимание СМИ к своей персоне. Однако сторонники принца не разделяют подобных мнений: они уверены, что Гарри продолжает заниматься вопросами поддержки ветеранов, психического здоровья, экологии и гуманитарных проектов.
Ранее стало известно, что принц Гарри потратил большую часть своего наследства, полученного от своей матери — принцессы Дианы — и королевы-матери Елизаветы II. После того как в 2020 году Гарри разорвал связи с британской королевской семьей, ему пришлось полагаться только на себя.