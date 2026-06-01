В Бахчисарае закрыли подразделение налоговой

В понедельник, 1 июня, управление ФНС по Крыму закрыло свое обособленное подразделение в Бахчисарае. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Подразделение находилось на улице Симферопольской, 3. С понедельника там прекращается прием и обслуживание налогоплательщиков.
«Данное решение связано с модернизацией организационной структуры налоговых органов», — говорится в сообщении.
В налоговой заверили, что изменения не приведут к снижению доступности получения госуслуг. Для жителей Бахчисарая доступны электронные сервисы. Там можно получить госуслуги, не выходя из дома, в режиме 24/7. Однако жители могут с этой целью обратиться в МФЦ, расположенное на улице Советской, 7.
Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.Читать дальше