Россия запретила вывозить авиакеросин до конца ноября

Исключения предусмотрели для баков самолётов и международных договорённостей.

В РФ ввели временный запрет на экспорт топлива для реактивных двигателей, в том числе приобретённого на биржевых торгах. Об этом российский кабмин пишёт на своём сайте в понедельник, 1 июня.

Ограничение будет действовать до 30 ноября 2026 года включительно. В правительстве объяснили решение необходимостью поддерживать стабильность на внутреннем рынке топлива.

Запрет не коснётся топлива в технологических ёмкостях воздушных судов, находящихся в пути. Исключение также сделали для партий авиакеросина, которые оформили по таможенным процедурам до вступления постановления в силу, и для поставок по межправительственным соглашениям.

В 2024 году ФАС решила проверить стоимость обслуживания в российских аэропортах. В поле зрения ведомства также попали цены на авиакеросин.