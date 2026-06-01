Россия запретила вывозить авиакеросин до конца ноября

В РФ ввели временный запрет на экспорт топлива для реактивных двигателей, в том числе приобретённого на биржевых торгах. Об этом российский кабмин пишёт на своём сайте в понедельник, 1 июня.
Ограничение будет действовать до 30 ноября 2026 года включительно. В правительстве объяснили решение необходимостью поддерживать стабильность на внутреннем рынке топлива.
Запрет не коснётся топлива в технологических ёмкостях воздушных судов, находящихся в пути. Исключение также сделали для партий авиакеросина, которые оформили по таможенным процедурам до вступления постановления в силу, и для поставок по межправительственным соглашениям.
В 2024 году ФАС решила проверить стоимость обслуживания в российских аэропортах. В поле зрения ведомства также попали цены на авиакеросин.