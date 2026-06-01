Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог объяснил, почему мир на Украине важен для Казахстана

Для Казахстана критически важно, чтобы на Украине наступил полноценный мир или хотя бы перемирие. Такую позицию в беседе с «Лентой.ру» озвучил казахстанский политолог, заместитель директора общественного фонда «Международный институт социологии и политики» Марат Шибутов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Казахстан хочет, чтобы обе стороны прекратили конфликт и заключили как минимум перемирие, а лучше — полноценный мир», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

Эксперт добавил, что республике было бы выгодно максимальное снятие санкционного режима после завершения боевых действий. В то же время, по мнению политолога, посреднические инициативы, которые продвигает Астана в контексте украинского конфликта, вряд ли приведут к результату — Киев не примет эти предложения.

Напомним, с 27 по 29 мая 2026 года Владимир Путин находился в Казахстане с государственным визитом. Итальянское издание L'Antidiplomatico обратило внимание, что эта поездка российского президента выходит за рамки обычных двусторонних контактов. Как пишет газета, именно на фоне этого события развернулась активная дискуссия о том, останется ли Армения в составе Евразийского экономического союза (ЕАЭС).