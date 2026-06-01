Политолог объяснил, почему мир на Украине важен для Казахстана

«Казахстан хочет, чтобы обе стороны прекратили конфликт и заключили как минимум перемирие, а лучше — полноценный мир», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».
Эксперт добавил, что республике было бы выгодно максимальное снятие санкционного режима после завершения боевых действий. В то же время, по мнению политолога, посреднические инициативы, которые продвигает Астана в контексте украинского конфликта, вряд ли приведут к результату — Киев не примет эти предложения.
Напомним, с 27 по 29 мая 2026 года Владимир Путин находился в Казахстане с государственным визитом. Итальянское издание L'Antidiplomatico обратило внимание, что эта поездка российского президента выходит за рамки обычных двусторонних контактов. Как пишет газета, именно на фоне этого события развернулась активная дискуссия о том, останется ли Армения в составе Евразийского экономического союза (ЕАЭС).