Красноярская компания задолжала 56 работникам более 10 млн рублей

Компания занимается лесозаготовкой. По данным прокуратуры, с марта 2025 года по февраль 2026 года предприятие не выплатило зарплату 56 сотрудникам. Руководство компании объясняло задержку нехваткой оборотных средств. Генеральный директор утверждал, что рассчитывал погасить задолженность после оплаты крупной партии лесоматериалов покупателем. Однако, по версии компании, этому помешало хищение более 1,7 тыс. кубометров леса при перевозке.