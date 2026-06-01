Красноярская компания задолжала 56 работникам более 10 млн рублей

В Красноярске возбудили уголовное дело из-за невыплаты зарплаты работникам ООО «Партия леса». Общая сумма долга превысила 10 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
Компания занимается лесозаготовкой. По данным прокуратуры, с марта 2025 года по февраль 2026 года предприятие не выплатило зарплату 56 сотрудникам. Руководство компании объясняло задержку нехваткой оборотных средств. Генеральный директор утверждал, что рассчитывал погасить задолженность после оплаты крупной партии лесоматериалов покупателем. Однако, по версии компании, этому помешало хищение более 1,7 тыс. кубометров леса при перевозке.
После проверки прокуратура внесла представление руководителю предприятия. Материалы также направили в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам прокурорской проверки в отношении руководителя организации возбудили уголовное дело о полной невыплате заработной платы свыше двух месяцев.
Прокуратура продолжает контролировать расследование и погашение задолженности перед работниками.