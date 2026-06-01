Mash: Елене Исинбаевой грозит блокировка счетов из-за долга перед ФНС

Двухкратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева обладает задолженностью перед Федеральной налоговой службой (ФНС) в размере 705 тысяч рублей, из-за чего ей грозит блокировка банковских счетов. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщил Mash.
Исинбаева переехала на остров Тенерифе в Канарском архипелаге в 2022 году и с тех пор редко возвращалась на родину.
— После введения ограничений в интернете, скорее всего, она не поняла, как настроить VPN на российский трафик и спокойно зайти на государственные сервисы. Из-за этого не заплатила налоги. Так (накопилось — прим. «ВМ») 705 560,34 рубля, — передает Telegram-канал.
16 мая судебные приставы начали принудительное взыскание задолженности по кредитам с Елены Исинбаевой. Из-за неоплаченного в срок платежа в отношении спортсменки открыли исполнительное производство по взысканию задолженности в размере 7187 рублей.
