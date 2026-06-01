Опасная инфекция: в Волгоградской области выявили лихорадку Ку

Об этом рассказали врачи Роспотребнадзора.

В Волгоградской области зафиксированы единичные случаи лихорадки Ку. Жителям региона врачи Роспотребнадзора рекомендуют соблюдать меры профилактики опасной инфекции.

Возбудитель болезни — бактерии коксиеллы — устойчивы во внешней среде: сохраняются в шерсти животных до 12 месяцев, в мясе — до 30 дней, выдерживают кипячение.

Санврачи отметили: заразиться можно воздушно-пылевым путем, через непастеризованное молоко, при уходе за скотом или через укус клеща. Инкубационный период — 1−2 недели, болезнь проявляется лихорадкой, бронхитом, пневмонией. При своевременном обращении к врачу заболевание заканчивается полным выздоровлением.

Волгоградцам стоит покупать молоко и мясные продукты только в санкционированных точках торговли, употребляя их после термической обработки.

Владельцам животных при работе со скотом необходимо использовать перчатки, маску и защитную одежду, после контакта принимать душ.

При первых симптомах лихорадки нужно обратиться в поликлинику по месту жительства.

