Опасная инфекция: в Волгоградской области выявили лихорадку Ку

В Волгоградской области зафиксированы единичные случаи лихорадки Ку. Жителям региона врачи Роспотребнадзора рекомендуют соблюдать меры профилактики опасной инфекции.
Возбудитель болезни — бактерии коксиеллы — устойчивы во внешней среде: сохраняются в шерсти животных до 12 месяцев, в мясе — до 30 дней, выдерживают кипячение.
Санврачи отметили: заразиться можно воздушно-пылевым путем, через непастеризованное молоко, при уходе за скотом или через укус клеща. Инкубационный период — 1−2 недели, болезнь проявляется лихорадкой, бронхитом, пневмонией. При своевременном обращении к врачу заболевание заканчивается полным выздоровлением.
Волгоградцам стоит покупать молоко и мясные продукты только в санкционированных точках торговли, употребляя их после термической обработки.
Владельцам животных при работе со скотом необходимо использовать перчатки, маску и защитную одежду, после контакта принимать душ.
При первых симптомах лихорадки нужно обратиться в поликлинику по месту жительства.
