Опасная инфекция: в Волгоградской области выявили лихорадку Ку

Санврачи отметили: заразиться можно воздушно-пылевым путем, через непастеризованное молоко, при уходе за скотом или через укус клеща. Инкубационный период — 1−2 недели, болезнь проявляется лихорадкой, бронхитом, пневмонией. При своевременном обращении к врачу заболевание заканчивается полным выздоровлением.