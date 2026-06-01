На Онежской набережной в Петрозаводске началась реконструкция

Реконструкция Онежской набережной в Петрозаводске началась на участке от ротонды до створа проспекта Ленина, сообщили в пресс-службе главы Республики Карелии. Работы проводят в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Специалисты приступили к демонтажу старого покрытия. На площади 18 тысяч квадратных метров вдоль озера они уложат новые гранитные плиты. Помимо этого, на набережной необходимо модернизировать уличное освещение. Также предлагается обустроить мощеную Святнаволоцкую площадь у озера, рядом со створом проспекта Ленина. Работы планируют завершить ко Дню города, который отметят 27 июня.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.