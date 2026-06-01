В Красноярском крае стартовала летняя оздоровительная кампания

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Для детей уже открылись 617 пришкольных лагерей. В них отдыхают 62 тыс. ребят. Также стартовала первая смена в 12 загородных оздоровительных лагерях, куда заехали более 12 тыс. детей.
В ближайшие недели к летнему сезону подключатся новые загородные площадки. Со 2 по 14 июня планируется открыть еще 17 лагерей, с 5 по 10 июня ребят примут 17 загородных площадок, с 11 по 18 июня — еще 9.
Всего этим летом в Красноярском крае планируется открыть более 800 площадок отдыха и оздоровления. Летней кампанией будет охвачено свыше 116 тыс. детей.
В этом году особое внимание уделят воспитательной и просветительской программе. В загородных лагерях запланировано 117 профильных смен, а также 26 тематических смен «Движения Первых».
В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» для школьников начальных классов проведут четыре смены «Содружество Орлят России».
На сегодняшний день все путевки распределены. Если кто-то откажется от поездки, путевку передадут следующему ребенку в очереди. Родителям сообщат об этом по телефону, сообщили в краевом министерстве образования.