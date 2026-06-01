Путин поздравил россиян с Днем защиты детей

Путин: в России вопросам воспитания детей уделяется приоритетное внимание.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении с Днем защиты детей отметил, что в России вопросам воспитания детей, укрепления семейных ценностей уделяется приоритетное внимание.

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Дорогие друзья! От души поздравляю вас с Международным днем защиты детей… В нашей стране вопросам воспитания детей, укрепления семейных ценностей уделяется приоритетное внимание», — говорится в тексте телеграммы.

Глава государства отметил важность вклада, который вносят в решение задач по воспитанию детей авторитетные общественные, благотворительные организации, как Российский детский фонд. Его проекты содействуют творческой самореализации детей, поддерживают их в сложных жизненных ситуациях. Кроме того, Путин отметил особую миссию Фонда по оказанию помощи детям и семьям бойцов — участников специальной военной операции.

Российский лидер подчеркнул, что по инициативе Российского детского фонда продолжается традиция праздничных встреч в Москве. Сегодня столица вновь собрала «большую сплоченную команду» ребят из разных регионов России, а также из дружественной Белоруссии.

«Впереди у вас посещение музеев и выставок, спектаклей и увлекательных экскурсий, которые, уверен, оставят самые яркие впечатления. И конечно, желаю обрести новых друзей, надежных товарищей и мудрых наставников, добиться успехов в учебе, труде, творчестве, спорте», — отмечается в телеграмме.

Путин пожелал участникам и гостям праздничных мероприятий всего самого доброго.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше