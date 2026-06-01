Что можно и нельзя делать в Духов День 1 июня 2026 года

Можно ли ходить на кладбище? Лучше этого не делать. Для поминовения есть Троицкая родительская суббота (перед праздником). Духов день — время радости, а не скорби. Но если душа просит — поезжайте, но без усердной уборки на могиле. Можно ли хоронить? Да. Смерть не выбирает дат. Отпевание и похороны возможны. Венчание в этот день церковью не совершается. Можно ли стричься? Народная примета строго запрещает («отрежешь удачу»). Церковь относится к стрижке нейтрально — это не грех, но если вы суеверны, лучше отложите ножницы. Можно ли зачинать ребенка? Церковь не запрещает супружеский долг в постные дни, а в праздник Троицкой недели поста нет. Однако народная традиция понедельник (день тяжелый) и Духов день иногда накладывали табу на интимную близость.