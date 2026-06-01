В Прикамье наймут хакеров для проверки уязвимости информационных систем

Краевые власти сообщили о привлечении «белых хакеров» для поиска уязвимостей в информационных системах региона. Это необходимо для повышения уровня их защищенности и работоспособности. Привлеченными специалистами могут стать независимые эксперты в области информационной безопасности со всей страны.