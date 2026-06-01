Хуснуллин и Пушилин осмотрели объекты восстановления в ДНР

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин осмотрели процесс восстановления монастыря и мечети, которые пострадали в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом Пушилин сообщил информационной службе «Вести».
Глава республики рассказал, что они посетили два объекта в Куйбышевском районе, ранее подвергавшихся обстрелам ВСУ и в настоящее время находящихся на восстановлении: соборную мечеть и Свято-Иверский женский монастырь. Хуснуллин отметил, что многоэтажная жилая застройка вблизи этих объектов также нуждается в восстановлении, причем параллельно с ними, чтобы обеспечить гармоничное развитие территории.
Хуснуллин был в Донецке и Мариуполе на прошлой неделе.
До этого Пушилин заявил, что Святогорская Лавра требует полной перестройки из-за боевых действий.
