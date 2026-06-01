Путин поручил обеспечить финансирование новых атомных ледоколов «Арктика»

Ледоколы проекта 22220 считаются самыми большими и мощными в мире атомными судами такого класса. Они нужны для круглогодичной проводки караванов в Арктике. Ранее Путин заявил, что не имеющий аналогов ледокол «Лидер» будет достроен в 2030 году. Глава российского государства подчеркнул многолетнее лидерство страны в освоении Арктики, отметив уникальность отечественного ледокольного флота.