Проект запуска городского Wi-Fi в Сочи не закрыт, но отсрочен

В Сочи в ближайшее время не будут запускать общегородской вай-фай для гостей и жителей курорта. На первом месте остается вопрос безопасности. Об этом сказал мэр Андрей Прошунин на встрече с журналистами в рамках пресс-тура «Выбирай Сочи».
Проект покрытия всего города сетями вай-фай был предложен еще до начала спецоперации в Украине. В частности, в 2021 году администрация города сообщала о том, что пользоваться бесплатным интернетом можно было на пляжах в Центральном и Адлерском районах.
Сейчас мы этот вопрос притормозили, но мы вернемся к нему тогда, когда сможем его обсуждать. Сейчас безопасность на первом месте.
Мэр подчеркнул, что этот вопрос не закрыт, а только отсрочен. Одним из аргументов против запуска общегородской сети он назвал сохранность системы «Безопасный город».
Организовать публичный доступ в интернет в общественных местах в Сочи планировал инвестор. Для этого было построено около 10 км оптоволоконных линий, смонтировано коммутационное оборудование и установлены более 500 точек доступа. Весь проект инвестиций тогда оценивался в сумму около 200 млн рублей.