Федерация шахмат России потребовала отстранить главу украинской федерации

Федерация шахмат России попросила комиссию по этике Международной шахматной федерации провести расследование в отношении президента Украинской шахматной федерации Александра Камышина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении агентства.
Российская сторона также требует отстранить Камышина от деятельности, связанной с шахматами, на максимально возможный срок. В ФШР считают, что глава украинской федерации в своих интервью, публичных выступлениях и публикациях в соцсетях допускал высказывания, которые нарушают нормы и правила FIDE.
В обращении говорится, что эти заявления затрагивают интересы российской шахматной федерации и российских участников шахматного сообщества. По мнению ФШР, действия Камышина могут подпадать под нарушение нескольких статей устава и кодекса Международной шахматной федерации.
В связи с этим российская федерация просит комиссию по этике FIDE начать дисциплинарное разбирательство и рассмотреть вопрос о применении санкций.
Решение по обращению на данный момент не принято.
