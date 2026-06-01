В Международный день защиты детей железнодорожники провели в Красноярске акцию «Фитнес на вокзале» для юных пассажиров поездов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Впервые в Международный день защиты детей на железнодорожном вокзале Красноярск состоялась профилактическая акция КрасЖД «Фитнес на вокзале» для юных пассажиров, которые путешествуют в поездах дальнего следования.
Мероприятие прошло во время стоянки поездов: детям в необычной спортивно-игровой форме напомнили правила безопасного поведения на магистрали.
Маленьких пассажиров, выходящих из вагонов, модераторы приглашали на разминку — комплекс физических упражнений под весёлую музыку. Затем они стали участниками увлекательных конкурсов: каждый моделировал реальную ситуацию, в которой может оказаться человек на железной дороге.
В результате дети поняли, почему ходить по путям перед приближающимся поездом опасно — делать это нужно по оборудованным наземным переходам или виадукам. Нельзя подниматься на крыши вагонов, где находятся провода со смертельно высоким напряжением.
Кроме того, юным пассажирам напомнили, как надо вести себя на перроне: воздушный поток вблизи движущегося поезда обладает колоссальной силой, поэтому нельзя заступать за желтую линию безопасности.
Каждому участнику праздничной акции железнодорожники подарили тематический блокнот с правилами и пожелали хороших и безопасных каникул.
