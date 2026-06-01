Иловлинская школа искусств в Волгоградской области получила оборудование

Новое оборудование поступило в распоряжение Иловлинской детской школы искусств (ДШИ) в Волгоградской области при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в центре информационного и материально-технического обеспечения региона.
Для учреждения закупили различные музыкальные инструменты. Речь идет о скрипках, домрах, баянах. А в классе «Сольфеджио» установили интерактивную панель.
«Наш главный ресурс — это наши семьи, которые доверяют нам своих детей. И благодаря поддержке государства, благодаря нацпроекту “Семья” мы получили возможность сделать творчество доступным и качественным. Скрипки, домры, баяны и интерактивная панель — это билет в будущее для каждого нашего ученика», — отметила директор Иловлинской ДШИ Ника Никифорова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.