Красноярская компания задолжала своим работникам 10 миллионов рублей

В Красноярске работники лесозаготовительной компании «Партия леса» почти год не получали зарплату — долг превысил 10 миллионов рублей. По версии краевой прокуратуры, с марта 2025 года по февраль 2026-го фирма пользовалась трудом своих сотрудников, однако с деньгами дела обстояли гораздо сложнее.
За это время без зарплаты остались 56 человек. Руководство объясняло задержки нехваткой оборотных средств. Также генеральный директор утверждал, что рассчитывал погасить долги после оплаты крупной партии лесоматериалов покупателем. Однако, по его словам, этим планам помешало хищение более 1,7 тысячи кубометров дерева при перевозке.
После проверки надзорного ведомства на руководителя организации завели уголовное дело по статье «Полная невыплата зарплаты свыше двух месяцев». Расследование продолжается.