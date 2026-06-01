В Биробиджане 200 тысяч по соцконтракту «подтвердили» поддельными чеками

В Биробиджане возбуждено уголовное дело в отношении 47-летней местной жительницы, подозреваемой в мошенничестве при получении социальных выплат, сообщает пресс-служба УМВД России по ЕАО.
По данным полиции, женщина заключила социальный контракт с МФЦ Еврейской автономной области на развитие личного подсобного хозяйства и получила 200 тысяч рублей.
По условиям программы она должна была использовать средства по назначению и отчитаться о расходах. Однако при проверке выяснилось, что часть предоставленных чеков на сумму около 108 тысяч рублей оказалась поддельной.
Фактически, по данным следствия, женщина потратила около 1,8 тысячи рублей, а оставшаяся сумма была получена обманным путём.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Максимальное наказание по статье — до двух лет лишения свободы. Расследование продолжается.