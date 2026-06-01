Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Биробиджане 200 тысяч по соцконтракту «подтвердили» поддельными чеками

По версии следствия, часть 200 тысяч рублей по соцконтракту была потрачена фиктивно.

В Биробиджане возбуждено уголовное дело в отношении 47-летней местной жительницы, подозреваемой в мошенничестве при получении социальных выплат, сообщает пресс-служба УМВД России по ЕАО.

По данным полиции, женщина заключила социальный контракт с МФЦ Еврейской автономной области на развитие личного подсобного хозяйства и получила 200 тысяч рублей.

По условиям программы она должна была использовать средства по назначению и отчитаться о расходах. Однако при проверке выяснилось, что часть предоставленных чеков на сумму около 108 тысяч рублей оказалась поддельной.

Фактически, по данным следствия, женщина потратила около 1,8 тысячи рублей, а оставшаяся сумма была получена обманным путём.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Максимальное наказание по статье — до двух лет лишения свободы. Расследование продолжается.